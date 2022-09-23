Саперы начали обследовать участки для голосования на референдуме в ЛНР

В сжатые сроки саперам предстоит осмотреть 10 районов ЛНР, где откроются более 150 участков для голосования.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Специалисты Международного противоминного центра приступили к обследованию избирательных участков в Луганской Народной Республике на наличие взрывчатки. В преддверии референдума о присоединении республики к России меры безопасности значительно усилены.

Саперы тщательно обследуют не только сами помещения, где будут установлены урны для голосующих, но и прилегающую территорию. Для поиска взрывоопасных предметов используют современное оборудование и служебных собак. Для осмотра труднодоступных участков местности саперы применяют мобильный инженерный комплекс разминирования и микровидеокамеры. Они «заглядывают», в том числе, в системы вентиляции и кондиционирования.

Между тем, к проведению исторического референдума в ЛНР все готово. Ранее стало известно о прибытии в республику депутатов Госдумы РФ, которые будут работать на участках в качестве наблюдателей.