На Камчатке стартовал референдум о вхождении ЛДНР, Запорожья и Херсона в состав России

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В Камчатском крае стартовал референдум о вхождении в состав России Народных республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Специально для граждан, вынужденных уехать из зоны проведения спецоперации, открылись четыре избирательных участка.

Проведением голосования занимаются участковые избирательные комиссии референдумов соответствующих областей. Содействие им оказывает краевая избирательная комиссия, сообщили в камчатском избиркоме.

Общественные палаты народных республик Донбасса 19 сентября обратились к главам ДНР и ЛНР Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой проведения референдума о вхождении в состав Российской Федерации. На следующий день власти ЛДНР сообщили, что референдум состоится с 23 по 27 сентября. Аналогичное решение приняли в Херсонской и Запорожской областях, жители которых проголосуют в те же дни.

Ранее стало известно, что депутаты Государственной думы РФ прибыли в Луганскую Народную Республику для участия в референдуме в качестве наблюдателей.