Forbes: Месси заявил о возможном возвращении в «Барселону»

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Аргентинский футболист, нападающий ПСЖ Лионель Месси заявил о возможном возвращении в ФК «Барселона». Об этом сообщил журнал Forbes.

Как утверждается, предложение о трансфере поступило от президента футбольного клуба Жоана Лапорты. Он позвонил футболисту с предложением вернуться в «Барселону» и извинился, что клуб ранее не смог продлить с ним контракт.

По словам спортсмена, он не планирует покидать «Пари Сен-Жермен» до чемпионата мира 2022 года. При этом он готов обсудить трансфер после ЧМ-2022.

В августе прошлого года Лионель Месси покинул футбольный клуб «Барселона». Позже он присоединился к французскому ПСЖ. Как сообщалось, Месси заключил с клубом контракт до конца июня 2024 года с зарплатой 35 миллионов евро за сезон.

Футболист начал играть за основной состав каталонской команды в 2004 году. С тех пор с клубом он четыре раза выиграл Лигу чемпионов, десять - чемпионат Испании и семь - кубок.