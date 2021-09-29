Лионель Месси забил первый гол за «Пари Сен-Жермен»

Нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси забил первый гол с момента перехода во французскую команду. Месси отличился в домашнем матче против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

Футболист открыл счет голам за новый клуб на 74-й минуте встречи. Встреча завершилась счетом 2:0 в пользу французской команды. Другой гол за ПСЖ забил Идрисса Гейе на 8-й минуте.

Лионель Месси покинул «Барселону», в которой играл с 2003 года, и присоединился к французскому ПСЖ в этом сезоне. Он заключил с клубом контракт до конца июня 2024 года с зарплатой 35 миллионов евро за сезон.