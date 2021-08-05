Месси покинул футбольный клуб «Барселона»

Лионель Месси покидает футбольный клуб «Барселона». Об этом сообщается на сайте клуба.

«Несмотря на то, что "Барселона" и Месси достигли соглашения и выразили намерение подписать новый контракт, этого не случится из-за финансовых и структурных препятствий (регламент испанской лиги)», - говорится в сообщении.

Представители клуба выразили сожаление произошедшим и отметили, что они «понесли потерю, которою нельзя восполнить».

Месси начал играть за основной состав каталонской команды в 2004 году. С тех пор с клубом он четыре раза выиграл Лигу чемпионов, десять - чемпионат Испании и семь - кубок.

Ранее Месси и форвард команды Бразилии Неймар были признаны Лучшими игроками Кубка Америки по версии группы технических экспертов Южноамериканской конфедерации футбола. в заявлении говорится, что оба показали высокий уровень игры.