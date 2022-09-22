ЦИК ЛНР заявила о полной готовности к проведению референдума

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В Луганской Народной Республике на сто процентов подготовились к проведению референдума о вхождении в состав России. Об этом в четверг сообщили в Центральной избирательной комиссии ЛНР.

«Все бюллетени доставлены на избирательные участки», — говорится в заявлении луганского ЦИК.

Председатель избирательной комиссии Елена Кравченко отметила, что места для голосования вне помещения начнут работу 23 сентября 8:00.

Напомним, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября пройдет референдум о присоединении к Российской Федерации. Местные жители с нетерпением ждут предстоящего голосования.

Накануне в телеобращении президент РФ Владимир Путин уже поддержал референдумы о воссоединении с Россией и объявил частичную мобилизацию.