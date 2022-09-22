Депутаты Госдумы РФ прибыли в ЛНР на референдум в качестве наблюдателей

Ранее в Центральной избирательной комиссии ЛНР сообщили, что на 100% подготовились к проведению референдума о вхождении в состав России.

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Депутаты Государственной думы РФ прибыли в Луганскую Народную Республику для участия в референдуме в качестве наблюдателей. Об этом сообщили в республиканской Общественной палате.

«В ЛНР вечером 22 сентября прибыли депутаты Госдумы России, которые на референдуме будут наблюдателями», - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале палаты.

Общественные палаты народных республик Донбасса 19 сентября обратились к главам ДНР и ЛНР Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой проведения референдума о вхождении в состав Российской Федерации. На следующий день власти ЛДНР сообщили, что референдум состоится с 23 по 27 сентября. Аналогичное решение приняли в Херсонской и Запорожской областях, жители которых проголосуют в те же дни.

Ранее в Центральной избирательной комиссии ЛНР сообщили, что на 100% подготовились к проведению референдума о вхождении в состав России. Все бюллетени отпечатали и доставили на избирательные участки, уточнили в ведомстве. Председатель избирательной комиссии Елена Кравченко отметила, что места для голосования вне помещения начнут работу 23 сентября 08:00.