Лавров и Гутерриш обсудили продуктовую сделку на полях Генассамблеи ООН

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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН обсудил с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем реализацию продуктовой сделки. Стороны подтвердили необходимость полного исполнения достигнутых ранее договоренностей, говорится в заявлении МИД России.

«Предметно обсуждался ход реализации стамбульских договоренностей по вывозу украинского продовольствия из черноморских портов и беспрепятственного экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. Стороны подтвердили необходимость обеспечения их пакетного характера и полного выполнения», - говорится в сообщении по итогам встречи.

Подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и удобрений, а также о вывозе украинского зерна из черноморских портов состоялось 22 июля в Стамбуле.

В начале сентября, выступая на Восточном экономической форуме (ВЭФ), президент Владимир Путин заявил, что почти вся продукция в рамках продуктовой сделки убыла в страны Евросоюза. Российский лидер отметил, что европейцы по отношению к беднейшим странам продолжают вести себя как колонизаторы. По его словам, Россия сделала все необходимое, чтобы украинское зерно было вывезено и интересы голодающих стран были обеспечены.