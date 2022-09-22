В стране и мире Главы МИД России и Египта обсудили продуктовую сделку Ян Брацкий Среди прочего, стороны обсудили беспрепятственный доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Министры иностранных дел России и Египта Сергей Лавров и Самех Шукри обсудили ход реализации продуктовой сделки на полях Генассамблеи ООН. «Рассмотрены вопросы обеспечения продовольственной безопасности в контексте реализации достигнутых в июле в Стамбуле договоренностей по вывозу зерна из украинских портов и беспрепятственному доступу российских сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок», - говорится в сообщении на официальном сайте МИД России. Кроме того, Лавров и Шукри обсудили перспективы расширения делового партнерства Москвы и Каира. В начале сентября, выступая на Восточном экономической форуме, президент Владимир Путин заявил, что почти вся продукция в рамках продуктовой сделки убыла в страны Евросоюза, заявил глава государства. Российский лидер отметил, что европейцы по отношению к беднейшим странам продолжают вести себя как колонизаторы. По его словам, Россия сделала все необходимое, чтобы украинское зерно было вывезено и интересы голодающих стран были обеспечены. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика