Глава государства отметил, что европейцы по отношению к беднейшим странам продолжают вести себя как колонизаторы.

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Почти все зерно, которое вывезли с Украины в рамках продуктовой сделки, убыло в страны Евросоюза, а не беднейшим странам. Последним ушло только два судна. Об этом в среду заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Глава государства отметил, что европейцы по отношению к беднейшим странам продолжают вести себя как колонизаторы. По его словам, Россия сделала все необходимое, чтобы украинское зерно было вывезено и интересы голодающих стран были обеспечены.

Ранее на эту же тему высказывался заместитель директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Иван Нечаев. Он отмечал, что украинское зерно не идет в страны Африки.

Также не выполняется соглашение о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений. Эти факты дают повод сомневаться в искренности намерений Запада по борьбе с голодом.