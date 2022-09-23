Глава МИД Венгрии рассказал о красных линиях Будапешта в антироссийской политике ЕС

Со слов главы венгерского МИД, европейская экономика близка к рецессии, а расплачиваться за необдуманную политику Брюсселя придется гражданам ЕС.

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Венгрия не видит смысла в новых антироссийских санкциях, заявил министр иностранных дел и внешней торговли страны Петер Сийярто. В интервью «Звезде» он уточнил, что Будапешт при принятии внешнеполитических решений будет исходить из национальных интересов.

«Наша позиция предельно ясна. Мы не видим никаких рациональных причин гнаться за новым пакетом санкций, особенно если речь идет об энергетике. Для нас это четкая красная линия. Мы не хотим заставлять венгерский народ платить за то, к чему он никак не причастен», - заявил Сийярто.

Со слов главы венгерского внешнеполитического ведомства, европейская экономика близка к рецессии, а новые санкционные инициативы Брюсселя вредят самому ЕС.

Страны коллективного Запада впали в санкционную истерику после заявления президента Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Главная ее цель - демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного Донбасса. После этого европейские страны поочередно ввели пакетные санкции, на сегодняшний день их семь. Накануне власти ЕС анонсировали восьмой пакет, включающий ограничение предельных цен на российскую нефть.