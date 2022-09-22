Памфилова: ЦИК РФ окажет все содействие для голосования жителей ЛДНР и освобожденных территорий в РФ

Также она отметила, что референдумы в республиках Донбасса и на освобожденных территориях пройдут в сложнейших условиях, когда Запад пытается «заткнуть рты» их населению.

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Центральная избирательная комиссия и избиркомы окажут все необходимое содействие для проведения всенародного голосования жителей Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей, которые находятся на территории России. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

«По вашему приглашению мы направили представителей российской избирательной системы для наблюдения за голосованием в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. Что касается ваших земляков, оказавшихся волею судеб в России, то ЦИК России и наши коллеги в регионах окажут все необходимое содействие, чтобы каждый из них также смог проголосовать», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале

Также Памфилова отметила, что референдумы в республиках Донбасса и на освобожденных территориях пройдут в сложнейших условиях, когда западные страны пытаются «заткнуть рты» их населению.

Сегодня в ЦИК ЛНР анонсировали открытие участковых избирательных комиссий. Председатель республиканского Центризбиркома Елена Кравченко заявила, что в день голосования на участках будут дежурить по два наблюдателя от республики и иностранные представители