В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Памфилова: ЦИК РФ окажет все содействие для голосования жителей ЛДНР и освобожденных территорий в РФ

Максим Крюков
21:21 22.09.2022
Также она отметила, что референдумы в республиках Донбасса и на освобожденных территориях пройдут в сложнейших условиях, когда Запад пытается «заткнуть рты» их населению.
Памфилова: ЦИК РФ окажет все содействие для голосования жителей ЛДНР и освобожденных территорий в РФ
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
Читайте нас на:

Центральная избирательная комиссия и избиркомы окажут все необходимое содействие для проведения всенародного голосования жителей Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей, которые находятся на территории России. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

«По вашему приглашению мы направили представителей российской избирательной системы для наблюдения за голосованием в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. Что касается ваших земляков, оказавшихся волею судеб в России, то ЦИК России и наши коллеги в регионах окажут все необходимое содействие, чтобы каждый из них также смог проголосовать», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале

Также Памфилова отметила, что референдумы в республиках Донбасса и на освобожденных территориях пройдут в сложнейших условиях, когда западные страны пытаются «заткнуть рты» их населению.

Сегодня в ЦИК ЛНР анонсировали открытие участковых избирательных комиссий. Председатель республиканского Центризбиркома Елена Кравченко заявила, что в день голосования на участках будут дежурить по два наблюдателя от республики и иностранные представители

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:35 Армия
В Генштабе ВС РФ рассказали, как будет проходить осенний призыв на фоне частичной мобилизации
20:09 В стране и мире
Правительство России одобрило проект нового трехлетнего бюджета
18:36 Армия
Видео
В Минобороны России рассказали, как семья может получать заработную плату мобилизованного
16:55 В стране и мире
Военком Якутии заявил, что мобилизованные будут получать от 205 тысяч рублей в месяц
18:26 В стране и мире
Видео
Умер военный корреспондент «Звезды» Максим Гриценко
Популярное
Песков объяснил, зачем нужен пропущенный 7-й пункт в указе о частичной мобилизации
Видео
Шойгу заявил, что мобилизованные будут иметь статус и денежное содержание военнослужащих по контракту
Видео
Шойгу: военнослужащие по призыву в зону спецоперации отправляться не будут
Видео
«Ты че такой суровый?»: Путин с шутки начал встречу с инженерами в Новгороде
Видео
Путин пообещал использовать все имеющиеся в распоряжении средства для защиты России
Видео
Бойцы «Вагнера» рассказали об израильском наемнике, воевавшем за ВСУ под Артемовском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.