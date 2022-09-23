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Своих не бросаем: в Москве митинг в поддержку референдумов собрал 50 тысяч человек

Россина Бодрова
21:02 23.09.2022
Мероприятие длилось около двух часов.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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В Москве на Манежной площади прошел митинг в поддержку референдумов о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Мероприятие состоялось под лозунгом «Своих не бросаем» и длилось около двух часов.

Участие в нем приняли представители политических партий, общественных объединений, а также различные активисты. Всего, по данным МВД, на митинге было 50 тысяч человек. Многие пришли целыми семьями.

К собравшимся со сцены обратились известные политики и деятели культуры. Так, среди них были Владимир Машков, Юлия Чичерина, Александр Скляр, Игорь Петренко, Shaman и другие.

Поддержать референдумы пришли и россияне, чьими достижениями гордится вся страна. Свою позицию, например, высказал космонавт и Герой России Федор Юрчихин. Говоря про референдум в Донбассе, он процитировал главу МИД РФ Сергея Лаврова, ответившего на призывы украинского президента Владимира Зеленского.

«Когда всем, кто жил на этих территориях и считал себя русским, предложили собрать свои манатки и идти в Россию, почему-то никто не подумал, что они придут в Россию с землей своих предков. Это их земля, а не фашистов и нацистов, которые гонят их с их же земель», - сказал Федор Юрчихин.

Напомним, что сегодня в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошел первый день референдума. Однако уже сейчас ясно, что жители освобожденных территорий «за» воссоединение с РФ.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), около 97 процентов избирателей в ДНР и ЛНР хотя войти в состав России. Продлится референдум по 27 сентября.

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