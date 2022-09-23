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«Это их земля, а не фашистов»: космонавт Юрчихин вышел в поддержку референдума в Донбассе

Сергей Лебедев
17:46 23.09.2022
Он также процитировал главу МИД России Сергея Лаврова.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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В Москве на Манежной площади проходит митинг в поддержку проведения референдумов о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Мероприятие проходит под лозунгом «Своих не бросаем».

Так, например, на нем присутствует космонавт и Герой России Федор Юрчихин. Говоря про референдум в Донбассе, он процитировал главу МИД РФ Сергея Лаврова, ответившего на призывы украинского президента Владимира Зеленского.

«Когда всем, кто жил на этих территориях и считал себя русским, предложили собрать свои манатки и идти в Россию, почему-то никто не подумал, что они придут в Россию с землей своих предков. Это их земля, а не фашистов и нацистов, которые гонят их с их же земель», - сказал Федор Юрчихин.

Напомним, общественные палаты народных республик Донбасса 19 сентября обратились к главам ДНР и ЛНР Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой проведения референдума о вхождении в состав Российской Федерации. На следующий день власти ЛДНР сообщили, что референдум состоится с 23 по 27 сентября. Аналогичное решение приняли в Херсонской и Запорожской областях, жители которых проголосуют в те же дни.

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