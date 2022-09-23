ВЦИОМ выяснил, сколько жителей Донбасса согласны присоединиться к РФ

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Большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) выступают за вхождение в состав РФ. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного накануне референдума о судьбе регионов.

Как сообщает РИА Новости, за намерены проголосовать 97 процентов опрошенных, против не готов голосовать никто. Затруднились с ответом по три процента опрошенных в каждой республике. Участвовать в референдуме в каждой из республик будут по 87% жителей.

Уточняется, что опрос проводился 22 сентября методом телефонного интервью. В нем поучаствовали две тысячи жителей ДНР и ЛНР в возрасте от 18 лет.

Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября.