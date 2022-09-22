Долгожданный момент: как в России встречали освобожденных из плена бойцов

Сегодня состоялся обмен пленными между Россией и Украиной. 55 военнослужащих доставили на территорию нашей страны. Обмена удалось добиться в результате длительных переговоров, сообщили в Минобороны.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Глубокой ночью военно-транспортный Ил-76 с военнослужащими, освобожденными из украинского плена, коснулся шасси взлетно-посадочной полосы аэродрома Чкаловский. Этого момента они ждали - кто то недели, а кто-то месяцы.

У самолета стоят автобусы и кареты скорой помощи. Среди бойцов есть раненые. Одного из них поддерживает товарищ - на каждое движение тело отзывается острой болью.

Полтора месяца украинского плена в тяжелейших, по сути дьявольских условиях, захочешь - не забудешь, говорит военнослужащий Константин Леонтьев.

«Нас поселили в подвале какой-то воинской части. Спали на поддонах. Было очень сыро. Просто поддоны, паллеты. Кормили два раза в сутки - давали каши по две-три ложки. Обзывания. Постоянно оскорбления», - признался он.

Еще пленных постоянно били и пытали. Три недели в подвале под ударами - для Дмитрия Могилевича и Андрея Завального были как в аду. Для вызволенных из плена бойцов Народной милиции ДНР такой обмен, пожалуй, единственный шанс покинуть застенки ВСУ. Украинская сторона и слышать ничего не хочет об обмене бойцов народных республик.

«Скотское отношение, что я еще скажу. Хлопцев постоянно били, то издевались над пленными нашими», - рассказал освобожденный военнослужащий НМ ДНР Андрей Мащенко.

Российский военнослужащий Вячеслав Старостин уверен, что он еще вернется в строй и вновь поедет в зону СВО. Но самое страшное позади - на связи родственники. А хочется сказать так много, успокоить, подбодрить. И те самые, главные слова: мы дома, спасены, мы все выдержали, мы живы. Жены и дети, матери и отцы российских бойцов не могут сдержать слез радости - они наконец слышат родные голоса. Тех, кого так ждали домой.

На аэродроме они проводят всего несколько минут. Дальше в автобус - многим нужна медицинская помощь. Большой палец вверх - эмоции бьют через край.

Встречи с близкими совсем скоро, а пока - необходимый курс лечения, реабилитации и такой важной психологической помощи. Уже в госпитале делятся с нами историями - как попали в плен, как, без преувеличения, выживали.

«Тыкали иголками, ухо мне проткнули, потом нос прокололи, в кожу втыкали», - признался освобожденный военнослужащий ВС РФ Виктор Белов.

Среди тех, кто вернулся домой, восемь офицеров, четыре прапорщика, 40 рядовых и сержантов. И трое бойцов Народной милиции из Донецка и Луганка. Они были уверены - их спасут. И не ошиблись.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов