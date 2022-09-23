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В МО РФ уточнили, какие студенты не призываются в рамках частичной мобилизации

17:22 23.09.2022
Как следует из сообщения МО РФ, на призыв влияет целый ряд факторов - от отделения обучения до состояния на воинском учете по месту жительства.
В МО РФ уточнили, какие студенты не призываются в рамках частичной мобилизации
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress
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В Минобороны России разъяснили, какие категории студентов не призываются на службу в рамках частичной мобилизации. 

«Граждане Российской Федерации, состоящие на воинском учете по месту жительства, проходящие первичное обучение в российских высших учебных заведениях на очных или вечерних отделениях, на военную службу в рамках частичной мобилизации не привлекаются», - говорится в сообщении от российского оборонного ведомства. 

Ранее МО РФ сообщило о новых категориях сотрудников предприятий, не подлежащих частичной мобилизации. 

Также представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский ответил на самые популярные вопросы по частичной мобилизации.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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