В МО РФ уточнили, какие студенты не призываются в рамках частичной мобилизации
В Минобороны России разъяснили, какие категории студентов не призываются на службу в рамках частичной мобилизации.
«Граждане Российской Федерации, состоящие на воинском учете по месту жительства, проходящие первичное обучение в российских высших учебных заведениях на очных или вечерних отделениях, на военную службу в рамках частичной мобилизации не привлекаются», - говорится в сообщении от российского оборонного ведомства.
Ранее МО РФ сообщило о новых категориях сотрудников предприятий, не подлежащих частичной мобилизации.
Также представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский ответил на самые популярные вопросы по частичной мобилизации.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов