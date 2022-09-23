Армия В МО РФ уточнили, какие студенты не призываются в рамках частичной мобилизации Как следует из сообщения МО РФ, на призыв влияет целый ряд факторов - от отделения обучения до состояния на воинском учете по месту жительства. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress Читайте нас на: В Минобороны России разъяснили, какие категории студентов не призываются на службу в рамках частичной мобилизации. «Граждане Российской Федерации, состоящие на воинском учете по месту жительства, проходящие первичное обучение в российских высших учебных заведениях на очных или вечерних отделениях, на военную службу в рамках частичной мобилизации не привлекаются», - говорится в сообщении от российского оборонного ведомства. Ранее МО РФ сообщило о новых категориях сотрудников предприятий, не подлежащих частичной мобилизации. Также представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский ответил на самые популярные вопросы по частичной мобилизации. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика