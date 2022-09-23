Минобороны России сообщило новые категории граждан, не подлежащих частичной мобилизации

Эти категории добавлены в целях обеспечения работы отдельных высокотехнологичных отраслей и финансовой системы России.

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В Минобороны России объявили новые категории граждан, которые не подлежат частичной мобилизации, объявленной президентом страны 21 сентября.

Эти категории добавлены в целях обеспечения работы отдельных высокотехнологичных отраслей и финансовой системы России.

Речь идет о сотрудниках:

- аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и задействованных в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры;

- российских операторов связи и задействованных в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования Российской Федерации;

- системообразующих организаций в сфере информации и связи. Также речь идет о взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией и (или) издателем зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или) распространении продукции средств массовой информации;

- организаций, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управления банковской ликвидностью, наличным денежным обращением.

Отмечается, что основанием для освобождения от привлечения граждан к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб Вооруженных сил России.

Ранее в Минобороны России ответили на самые популярные вопросы по частичной мобилизации.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов