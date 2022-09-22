В Минобороны России ответили на самые популярные вопросы по частичной мобилизации

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В российском оборонном ведомстве ответили на самые популярные вопросы относительно объявленной вчера частичной мобилизации. Это сделал представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

1. В рамках проведения частичной мобилизации есть ли воинские учётные специальности, по которым из запаса будут призывать граждан в первую очередь (водители, медицинские работники, инженеры и т. д.), а также существуют ли какие-то лимиты для призыва по таким военно-учетным специальностям?

В рамках частичной мобилизации будут призываться категории граждан, которые необходимы для выполнения задач. Это конечно же стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители.

При этом как таковой очередности призыва граждан, пребывающих в запасе, не установлено. Но тем не менее приоритет отдается гражданам, имеющим подходящие военно-учетные специальности.

Необходимо понимать, что количество призываемых граждан определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей.

Одним из основных факторов является наличие у граждан, призываемых из запаса, боевого опыта.

Необходимо также отметить, что за первые сутки проведения частичной мобилизации в военные комиссариаты прибыло около

10 тысяч граждан самостоятельно, не дожидаясь получения повестки.

2. С какими воинскими званиями (рядового состава, прапорщики, офицеры) граждане подлежат призыву в ходе частичной мобилизации в первую очередь?

Как я уже отметил, приоритетными критериями комплектования являются военно-учетные специальности, а не воинские звания.

Вместе с тем в рамках проведения частичной мобилизации будут призываться граждане, имеющие как офицерские звания, так и звания рядового и сержантского составов.

3. Какие возрастные рамки или ограничения установлены в рамках частичной мобилизации для граждан, призываемых из запаса? Будут ли призываться женщины?

В соответствии с российским законодательством подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава - в возрасте до 35 лет, младших офицеров - до 50 лет, старших офицеров - до 55 лет.

Конечно же имеются такие должности, которые могут замещаться женщинами, имеющими соответствующие военно-учетные специальности.

К ним относятся, например, медицинские работники, но потребность в таких специалистах минимальная.

4. Какие законные основания будут учитываться в военных комиссариатах для освобождения от призыва в рамках частичной мобилизации (наличие детей, обучение в вузе, специалисты ИТ, заболевания и т. п.)?

В соответствии с законодательством Российской Федерации не будут призываться:

- забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий ОПК;

- граждане, признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья;

- граждане, занятые постоянным уходом за членом семьи либо являющимися инвалидами I группы;

- граждане, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет.

- граждане, матери которых кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа;

При этом количество граждан, призываемых из запаса, не будет превышать 1% от общего количества мобилизационного людского резерва.

5. Будут ли подлежать призыву в рамках частичной мобилизации военные пенсионеры или пенсионеры других ведомств, где предусмотрена военная служба?

Если военный пенсионер, независимо от принадлежности к силовым ведомствам, находится в отставке, то есть ему больше 65 лет или по состоянию здоровья, и он снят с воинского учета, он не подлежит призыву по мобилизации.

6. Действует ли в рамках частичной мобилизации предусмотренное российским законодательством бронирование работников важных промышленных предприятий, организаций и государственных органов? Переводятся ли какие-то предприятия на особый режим работы? Сохраняются ли за мобилизованными рабочие места и заработная плата

Граждане, забронированные установленным порядком за организациями, получают право на отсрочку, в соответствии с пунктом 1 статьи 18 Федеральным закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» (31-ФЗ).

Все предприятия оборонно-промышленного комплекса сегодня работают в усиленном режиме, что требует привлечения большого количества специалистов и квалифицированных работников.

7. Существуют ли какие-то квоты для субъектов Российской Федерации или, возможно, государственных или частных организаций по численности призываемых в рамках частичной мобилизации граждан?

Квоты по численности призываемых из запаса граждан не устанавливаются. Исходя из объемов имеющегося мобилизационного людского резерва каждому субъекту Российской Федерации определено отдельное задание по поставке мобилизационных ресурсов. Безусловно, мобилизационное задание для субъекта РФ зависит от количества граждан на воинском учете в военном комиссариате.

8. Призываются ли из запаса граждане, находящиеся сегодня за пределами Российской Федерации?

Если граждане Российской Федерации постоянно проживают за пределами России, они не состоят на воинском учете, и не подлежат призыву на военную службу по мобилизации. Те же, кто находится за пределами Российской Федерации в краткосрочной поездке и по месту жительства в России состоят на воинском учете, могут быть призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации.

9. Какие социальные льготы и денежное содержание предусмотрено для граждан, призываемых сегодня из запаса в ходе частичной мобилизации

Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, получают статус, выплаты и все социальные гарантии как военнослужащие, проходящие военную службу по контракту.

10. Будут ли семьи получать заработную плату мобилизованного члена семьи по прежнему месту работы и/или денежное содержание военнослужащего

Гражданину, призванному по мобилизации, будет ежемесячно начисляться денежное довольствие в соответствии с окладами по воинскому званию и должности, различные надбавки, связанные с условиями прохождения службы, и страховые выплаты в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих».

При этом денежные средства начисляются на персональный счёт военнослужащего и по его желанию могут в полном объеме или частично переводиться членам его семьи».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов