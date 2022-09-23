Боец и гражданин: кадры голосования военнослужащих ЛНР на референдуме о присоединении к РФ

Сегодня для всех этих людей настало время сделать самый важный выбор в истории ЛНР. Его последствия могут привести Луганщину в родную гавань - в Россию, на историческую и культурную родину.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Звезда» публикует кадры голосования военнослужащих Луганской Народной Республики на референдуме о воссоединении с Россией.

Каждый военный - это не только боец, но и гражданин. И сегодня для всех этих людей настало время сделать самый важный выбор в истории ЛНР. Его последствия могут привести Луганщину в родную гавань - в Россию, на историческую и культурную родину.

Голосование проходит, несмотря на попытки устрашения с вражеской стороны. К примеру, сегодня украинские нацисты обстреляли город Стаханов из РСЗО HIMARS.

Ранее «Звезда» показала, как проходит референдум в посольстве ДНР в Москве.