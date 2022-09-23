Творится история: как проходит референдум в посольстве ДНР в Москве

Избирательные участки открылись сегодня во всех крупных городах от Калининграда до Владивостока. Наши корреспонденты следят за голосованием.

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В посольстве ДНР сегодня отменен прием граждан, поскольку на наших глазах творится история. Сразу четыре участка открылись здесь для голосования. Для каждой области и республики организовано свое место. Данный избирательный участок начал работать с 8 утра. Больше всего проголосовало жителей из ДНР и ЛНР. Два человека пока отдали свой голос из Запорожской области.

Пока точное число неизвестно, но на этот момент приблизительно по десять человек от каждой республики. Чтобы проголосовать, нужно иметь любое удостоверение личности, подойдут даже водительские права. Активно люди начали приходить с 10 утра. К полудню проголосовали послы ЛНР и ДНР в России. Посол ДНР в РФ Ольга Макеева рассказала, какие надежды в Донецке возлагают на этот референдум.

«Все мои земляки, где бы они не были, голосуют в ДНР или на территории РФ. Все приходят на участки для голосования неизменно с чувством радости, вдохновения, воодушевления. С большой надеждой. И эта радость со слезами на глазах, потому что очень долгий путь нам пришлось пройти к этому референдуму», - сказала Макеева.

Референдум продлится до 27 числа включительно. Затем все результаты обработают и отправят обратно в ДНР и ЛНР, а также Запорожскую и Херсонскую области.

Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам, в котором поддержал референдумы о присоединении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ и объявил о проведении в стране частичной мобилизации.