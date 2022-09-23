Попытка устрашения в день референдума: ВСУ обстреляли Стаханов в ЛНР из HIMARS

Людей на объектах не было, поэтому обошлось без пострадавших.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Украинские войска обстреляли город Стаханов в ЛНР с помощью американских РСЗО HIMARS. Как сообщил работающий на месте событий корреспондент Владислав Кустов, в результате получили значительные повреждения отель и ресторан.

Сотрудники СЦКК осматривают здания, находят осколки с ромбовидной насечкой, которые увеличивают количество разлетающихся поражающих элементов. Видно что удар был нанесен ракетой с осколочно-фугасной боевой частью.

Людей на объектах не было, поэтому обошлось без пострадавших. Предварительно, ВСУ обстреляли здания с целью устрашения населения в день референдумов. Но жители Стаханова продолжают голосовать, не смотря ни на что.

Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором поддержал референдумы о присоединении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ и объявил о проведении в стране частичной мобилизации.

Ранее Минобороны России показало кадры из военкомата Новосибирска, куда прибывают мобилизованные. Это граждане до 35 лет, получившие воинские учетные специальности.