Лукашенко заявил, что Польша находится «накануне грандиозного шухера»

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Польша сейчас находится «накануне грандиозного шухера» в преддверии выборов. Так он прокомментировал решение Варшавы требовать репарации от Германии.

«У них выборы. И они эту чашу, как мы в 2020 году с их подачи, изопьют до дна. Но только не с нашей подачи, мы их не будем трогать, а народ с них спросит», — передает «Белта» слова Александра Лукашенко.

Белорусский президент отметил, что польское руководство порой само обостряет отношения с некоторыми странами.

«Ради бога, пусть требуют. Может, и нам они должны. Но встает вопрос: а в период до 1939 года какой ущерб они нам принесли? Вы как думаете это компенсировать? С головой надо дружить. Прежде чем требовать от немцев компенсацию, подумай, что ты же тоже кому-то должен», - добавил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Варшава планирует до конца года направить Германии ноту о репарациях за ущерб, который был нанесен в годы Второй мировой войны. Такое заявление сделал глава МИД страны Шимон Шинковский вель Сенк. Уточняется, что первым этапом на пути к этому стала долгая подготовка отчета об ущербе. Для этого потребовалось пять лет.

Кроме этого, ранее стало известно, что польские власти потребуют от ФРГ 1,3 триллиона долларов репараций за нанесенный ущерб. Эту сумму в Варшаве назвали ограниченной и консервативной.