В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лукашенко заявил, что Польша находится «накануне грандиозного шухера»

Сергей Лебедев
16:49 23.09.2022
Так он прокомментировал решение Варшавы требовать репарации от Германии.
Лукашенко заявил, что Польша находится «накануне грандиозного шухера»
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Польша сейчас находится «накануне грандиозного шухера» в преддверии выборов. Так он прокомментировал решение Варшавы требовать репарации от Германии.

 «У них выборы. И они эту чашу, как мы в 2020 году с их подачи, изопьют до дна. Но только не с нашей подачи, мы их не будем трогать, а народ с них спросит», — передает «Белта» слова Александра Лукашенко.

Белорусский президент отметил, что польское руководство порой само обостряет отношения с некоторыми странами.

«Ради бога, пусть требуют. Может, и нам они должны. Но встает вопрос: а в период до 1939 года какой ущерб они нам принесли? Вы как думаете это компенсировать? С головой надо дружить. Прежде чем требовать от немцев компенсацию, подумай, что ты же тоже кому-то должен», - добавил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Варшава планирует до конца года направить Германии ноту о репарациях за ущерб, который был нанесен в годы Второй мировой войны. Такое заявление сделал глава МИД страны Шимон Шинковский вель Сенк. Уточняется, что первым этапом на пути к этому стала долгая подготовка отчета об ущербе. Для этого потребовалось пять лет. 

Кроме этого, ранее стало известно, что польские власти потребуют от ФРГ 1,3 триллиона долларов репараций за нанесенный ущерб. Эту сумму в Варшаве назвали ограниченной и консервативной. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:44 Армия
Видео
Личная палата, трехразовое питание: как восстанавливаются освобожденные военнослужащие
15:07 В стране и мире
Рябков: США подталкивают Киев к переносу военных действий на территорию России
14:59 В стране и мире
Эрдоган: освобожденный из плена Медведчук отправился из Турции в Россию
14:32 В стране и мире
ВЦИОМ выяснил, сколько жителей Донбасса согласны присоединиться к РФ
18:26 В стране и мире
Видео
Умер военный корреспондент «Звезды» Максим Гриценко
Популярное
Песков объяснил, зачем нужен пропущенный 7-й пункт в указе о частичной мобилизации
Видео
Шойгу заявил, что мобилизованные будут иметь статус и денежное содержание военнослужащих по контракту
Видео
Шойгу: военнослужащие по призыву в зону спецоперации отправляться не будут
Видео
«Ты че такой суровый?»: Путин с шутки начал встречу с инженерами в Новгороде
Видео
Путин пообещал использовать все имеющиеся в распоряжении средства для защиты России
Видео
Бойцы «Вагнера» рассказали об израильском наемнике, воевавшем за ВСУ под Артемовском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.