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Варшава собирается до конца текущего года направить Германии ноту о репарациях за ущерб, который был нанесен в годы Второй мировой войны. Такое заявление сделал глава МИД страны Шимон Шинковский вель Сенк.

Заместитель министра рассказал, что первым этапом на пути к этому стала долгая подготовка отчета о об ущербе. По его словам, для этого потребовалось пять лет.

«В данный момент мы готовим эту ноту, и нам, конечно, не придется долго ждать этого шага...Ноту следует ожидать до конца этого года», - сказал он в эфире Польского радио.

На прошлой неделе стало известно, что польские власти потребует от ФРГ 1,3 триллиона долларов репараций за нанесенный ущерб. Эту сумму в Варшаве назвали ограниченной и консервативной.