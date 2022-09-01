В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Польша потребует от Германии 1,3 триллиона долларов репараций за ущерб после Второй мировой войны

Елизавета Потейчук
14:42 01.09.2022
Руководитель правящей партии Польши отметил, что сумму «можно значительно увеличить».
Польша потребует от Германии 1,3 триллиона долларов репараций за ущерб после Второй мировой войны
© Фото: Damian Burzykowski, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Глава правящей партии в Польше «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Польша оценила сумму ущерба, причиненного государству нацистской Германией в годы Второй мировой войны, в 1,3 триллиона долларов.

«Сумма, которая была представлена как сумма понесенных потерь, самая ограниченная, консервативная. Ее можно значительно увеличить. Это 6 трлн 200 млрд злотых (1,3 триллиона долларов - прим. ред.)», - цитирует ТАСС слова Качиньского с церемонии презентации доклада о потерях Польши после нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сноса памятника воинам-красноармейцам в польском Бжеге. По его словам, действия польских властей противоречат интересам России в вопросах сохранения исторической памяти.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.