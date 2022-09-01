Польша потребует от Германии 1,3 триллиона долларов репараций за ущерб после Второй мировой войны

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Глава правящей партии в Польше «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Польша оценила сумму ущерба, причиненного государству нацистской Германией в годы Второй мировой войны, в 1,3 триллиона долларов.

«Сумма, которая была представлена как сумма понесенных потерь, самая ограниченная, консервативная. Ее можно значительно увеличить. Это 6 трлн 200 млрд злотых (1,3 триллиона долларов - прим. ред.)», - цитирует ТАСС слова Качиньского с церемонии презентации доклада о потерях Польши после нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сноса памятника воинам-красноармейцам в польском Бжеге. По его словам, действия польских властей противоречат интересам России в вопросах сохранения исторической памяти.