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Рябков: США подталкивают Киев к переносу военных действий на территорию России

Сергей Лебедев
15:07 23.09.2022
Также Штаты используют ядерный шантаж.
Рябков: США подталкивают Киев к переносу военных действий на территорию России
© Фото: МИД РФ
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Соединенные Штаты Америки в данный момент недоговороспособны в принципе и подталкивают Украину к переводу боевых действий на территорию России. Об этом в пятницу заявил заместитель главы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, США используют ядерный шантаж. При этом Россия призывает Штаты избежать прямого военного столкновения из-за их вмешательства на Украине.

Напомим, 21 сентября в обращении к нации Владимир Путин пообещал использовать все имеющиеся в распоряжении средства для защиты России. Он отметил, что наша страна также располагает различными средствами поражения.

Также он объявил о проведении частичной мобилизации в России. 

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