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В США создадут Центр по выявлению побочных эффектов санкций

Ян Брацкий
01:28 23.09.2022
Специалисты центра должны будут не только предвидеть возможные сложности, но и оперативно решать их.
В США создадут Центр по выявлению побочных эффектов санкций
© Фото: Jim West, imageBROKER.com, Global Look Press
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Специальный центр по выявлению побочных эффектов от санкций создадут при американском Минфине. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Ведомство займется анализом и устранением нежелательных последствий от экономических рестрикций.

«Этот новый центр анализа санкций позволит нам быть более эффективными в реализации текущих и будущих программ», - заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

В материале агентства также сообщается о вакансии «консультанта по влиянию на рынки, торговлю и энергетику». Кандидат на эту должность должен будет анализировать вопросы денежно-кредитной политики и консультировать казначейство США. Кроме этого, Минфин ищет «ведущего экономиста по вопросам санкций».

Накануне стало известно, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан констатировал бесполезность антироссийских санкций и призвал срочно их отменить. По мнению политика, это позволит снизить стоимость энергоносителей в Европе и предотвратить рецессию экономики Старого Света. Однако, официальный Брюссель придерживается диаметрально противоположного мнения. Там уже анонсировали восьмой пакет санкций против России, который будет включать предельную цену на ее нефть.

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