В США создадут Центр по выявлению побочных эффектов санкций
Специальный центр по выявлению побочных эффектов от санкций создадут при американском Минфине. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Ведомство займется анализом и устранением нежелательных последствий от экономических рестрикций.
«Этот новый центр анализа санкций позволит нам быть более эффективными в реализации текущих и будущих программ», - заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.
В материале агентства также сообщается о вакансии «консультанта по влиянию на рынки, торговлю и энергетику». Кандидат на эту должность должен будет анализировать вопросы денежно-кредитной политики и консультировать казначейство США. Кроме этого, Минфин ищет «ведущего экономиста по вопросам санкций».
Накануне стало известно, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан констатировал бесполезность антироссийских санкций и призвал срочно их отменить. По мнению политика, это позволит снизить стоимость энергоносителей в Европе и предотвратить рецессию экономики Старого Света. Однако, официальный Брюссель придерживается диаметрально противоположного мнения. Там уже анонсировали восьмой пакет санкций против России, который будет включать предельную цену на ее нефть.