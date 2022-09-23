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В Мелитополе после взрывов кинологи и военные проверяют избирательные участки

Виктория Ивашечкина
12:42 23.09.2022
Утром в пятницу, 23 сентября, в городе прогремел взрыв, который позже был признан терактом.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На фоне взрывов в Мелитополе кинологи и военные проверяют избирательные участки и места скопления людей. Напомним, в пятницу утром, 23 сентября, в городе прогремел взрыв. Позже член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что это был теракт. 

По его словам, около частного дома сработало взрывное устройство. Его выбросили из автомобиля. Пострадавших в результате происшествия нет. Был поврежден забор и выбиты стекла в доме.

По словам Рогова, ориентировка на автомобиль была дана правоохранительным органам. Сейчас он находится в розыске.

Напомним, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября проходит референдум о присоединении к Российской Федерации. Местные жители с нетерпением ждут предстоящего голосования.

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