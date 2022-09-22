Житель Луганска объяснил, почему побежит на референдум

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В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября пройдет референдум о присоединении к Российской Федерации. Местные жители с воодушевлением восприняли это решение и с нетерпением ждут предстоящего голосования.

«Я на референдум не пойду, а побегу туда», - с нескрываемой радостью рассказал пенсионер из Луганска Иван Антонович.

По словам местных жителей, они хотят жить на исторической родине, а Запад им не нужен, так как там ненавидят Россию.

«Только они у нас одни "хорошие", а мы плохие все», - негодует луганская пенсионерка Валентина Семеновна.

Напомним, утром 21 сентября в телеобращении президент РФ Владимир Путин поддержал референдумы о воссоединении с Россией в республиках Донбасса и неподконтрольных официальному Киеву территориях Украины и объявил частичную мобилизацию.