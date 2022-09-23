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В посольстве ДНР в Москве первый желающий проголосовал на референдуме

Виктория Ивашечкина
10:26 23.09.2022
Мужчина также отметил, что одобряет вступление республики в состав РФ.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В посольство ДНР в Москве пришел первый желающий проголосовать на референдуме о вхождении республик Донбасса, Запорожья и Херсона в состав России. По словам мужчины, он поддерживает вступление ДНР в состав РФ, а само голосование прошло быстро.

«Если бы не Россия, меня уже бы не было», - отметил проголосовавший.

Ранее сообщалось, что житель Донецка Максим Лопатин первым пришел на референдум о вхождении ДНР в состав России. По словам мужчины, он ждал этого исторического события все восемь лет. 

В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что проведение референдума о вхождении Донбасса в состав России - это историческая веха, кульминация непростого пути. Он подчеркнул, что республика стала независимым государством, затем добилась признания, а теперь объединяется с РФ. 

Напомним, общественные палаты народных республик Донбасса 19 сентября обратились к главам ДНР и ЛНР Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой проведения референдума о вхождении в состав РФ. На следующий день власти ЛДНР сообщили, что референдум состоится с 23 по 27 сентября. Аналогичное решение приняли в Херсонской и Запорожской областях, жители которых проголосуют в те же дни.

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