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Пушилин заявил, что референдум о вхождении Донбасса в состав РФ станет «шагом в новую реальность»

Анна Касаткина
08:08 23.09.2022
Глава ДНР назвал голосование главным мотивом борьбы жителей республики.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Проведение референдума о вхождении Донбасса в состав России - это историческая веха, кульминация непростого пути. Об этом в день референдума заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Проведение референдума - это историческая веха. Не только потому, что мы уверены в его положительном результате, но и потому, что это кульминация нашего общего непростого пути», - сказал он в своем обращении.

Республика стала независимым государством, затем добилась признания, а теперь объединяется с Россией, отметил Пушилин.

«Мы возвращаемся домой - это главный мотив всех наших дел и сражений. Сокровенное желание и, одновременно, абсолютная уверенность в том, что наступит тот день, когда мы станем Россией», - добавил он.

Пушилин также назвал референдум «решающим прорывным шагом в новую реальность».

Исторический референдум о вхождении Донецкой и Луганской Народной Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России стартовал утром 23 сентября. Из соображений безопасности три дня голосование будет идти только по месту жительства, а в финальный день, 27 сентября, состоится на избирательных участках.

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