Житель Донецка объяснил, почему первым пришел голосовать на референдуме

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Житель Донецка Максим Лопатин первым пришел на референдум о вхождении Донецкой Народной Республики в состав России. О своих ожиданиях от этого события мужчина рассказал корреспонденту «Звезды».

По словам Лопатина, он ждал этого исторического события все восемь лет.

«Жду лучшей жизни. Я думаю, все будет хорошо. Теперь мы с Россией вместе, теперь мы дружная, одна большая семья. Все у нас будет хорошо, и мы победим обязательно», - сказал мужчина.

Общественные палаты народных республик Донбасса 19 сентября обратились к главам ДНР и ЛНР Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой проведения референдума о вхождении в состав РФ. На следующий день власти ЛДНР сообщили, что референдум состоится с 23 по 27 сентября. Аналогичное решение приняли в Херсонской и Запорожской областях, жители которых проголосуют в те же дни.