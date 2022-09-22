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Москва и Киев произвели обмен пленными с участием Медведчука и командиров «Азова»*

Анна Касаткина
09:38 22.09.2022
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал прошедший обмен «важным шагом» к прекращению конфликта между двумя странами.
Москва и Киев произвели обмен пленными с участием Медведчука и командиров «Азова»*
© Фото: РИА Новости
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Москва и Киев обменялись пленными при сотрудничестве Турции. В список для обмена с украинской стороны вошел политик Виктор Медведчук, с российской - командиры батальона «Азов»*.

России в рамках обмена выдали 50 пленных, включая бывшего народного депутата, лидера движения «Украинский выбор» и главу политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука. Украине выдали 215 человек, среди которых командиры батальона «Азов»* Денис Прокопенко (Редис), Святослав Паламар (Калина), а также командира морпехов 36-й бригады ВСУ Сергея Волынского (Волына), уточняет РБК.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, по условиям обмена командиры «Азова»* будут находиться в Турции до конца боевых действий. Они направлены туда «под личные гарантии турецкого президента», сказал он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал прошедший обмен «важным шагом» к прекращению конфликта между двумя странами и поблагодарил президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, пишет турецкое агентство Anadolu.

Медведчук был арестован Службой безопасности Украины в апреле, на Украине ему грозило до 15 лет лишения свободы по обвинению в государственной измене. Командиры «Азова»* сдались в плен с завода «Азовсталь» в Мариуполе.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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