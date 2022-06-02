Медведчуку на Украине грозит 15 лет тюрьмы

Виктор Медведчук неоднократно заявлял, что официальный Киев преследует его по политическим причинам, а уголовное дело сфабриковано.

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Украинскому оппозиционеру Виктору Медведчуку грозит 15 лет лишения свободы по обвинению в государственной измене. Об этом сообщили в Госбюро расследований. Там же заявили о завершении досудебного расследования в отношении подозреваемого.

«Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Виктор Медведчук всегда отличался взвешенной позицией и выступал за нормальные отношения с Москвой, боролся за русский язык и русскую культуру на Украине. Два года назад встречался в Москве с премьер-министром Михаилом Мишустиным, с которым обсуждал, как наладить утерянную связь между Москвой и Киевом. Уже тогда за Медведчуком в СБУ начали пристально следить.

Затем без суда и следствия завели дело о «госизмене». Посадили под арест. С первых дней военной спецоперации на Украине объявили, что он сбежал, но в апреле был задержан сотрудниками СБУ.