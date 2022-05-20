Опубликованы кадры выхода последней группы боевиков с «Азовстали»
Минобороны России показало кадры выхода последней группировки украинских боевиков с территории завода «Азовсталь». Согласно сообщению ведомства, сдались в плен и сложили оружие 531 человек.
На видео показан обыск сдавшихся в плен, российские военнослужащие также проверяют их на наличие нацистских татуировок.
Как ранее сообщили в МО РФ, территория металлургического комбината полностью освобождена. Всего в плен сдались 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих Вооруженных сил Украины.
В ведомстве отметили, что «командира» «Азова»* вывезли с территории в специальном бронеавтомобиле из-за того, что разгневанные мариупольцы хотели расправиться с ним за многочисленные зверства.
*Отдельный отряд специального назначения «Азов» - организация, против участников которой в России возбуждены уголовные дела.
Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.