Опубликованы кадры выхода последней группы боевиков с «Азовстали»

На видео показан обыск сдавшихся в плен, российские военнослужащие также проверяют их на наличие нацистских татуировок.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Минобороны России показало кадры выхода последней группировки украинских боевиков с территории завода «Азовсталь». Согласно сообщению ведомства, сдались в плен и сложили оружие 531 человек.

На видео показан обыск сдавшихся в плен, российские военнослужащие также проверяют их на наличие нацистских татуировок.

Как ранее сообщили в МО РФ, территория металлургического комбината полностью освобождена. Всего в плен сдались 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих Вооруженных сил Украины.

В ведомстве отметили, что «командира» «Азова»* вывезли с территории в специальном бронеавтомобиле из-за того, что разгневанные мариупольцы хотели расправиться с ним за многочисленные зверства.

*Отдельный отряд специального назначения «Азов» - организация, против участников которой в России возбуждены уголовные дела.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.