Милорад Додик рассказал о негативных последствиях для ЕС от санкций против России

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Лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил, что западные санкции, введенные против России, имеют негативные последствия в первую очередь для Евросоюза.

«Россия по-прежнему является нашим партнерским государством, несмотря на те санкции, которые были введены против и которые имеют негативные последствия, прежде всего по отношению к тем, кто их вводил», - цитирует РИА Новости слова Додика.

Ранее сообщалось, что власти Евросоюза готовы отменить право вето при голосовании по вопросам, касающимся антироссийских санкций, а также расширить списки ограничений в рамках восьмого пакета. Отмечалось, что в новый пакет войдет ряд мер, связанных с введением предельной стоимости цен на нефть. Ожидается, что Еврокомиссия представит пакет мер 28 сентября.

При этом во вторник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал Евросоюз прекратить разговоры о восьмом пакете санкций против России и усугубляющих энергетический кризис мерах.