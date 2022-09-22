Опубликованы кадры последствий удара РСЗО HIMARS по гражданским объектам Херсона
Украинские военные продолжают терроризировать мирное население Херсона. В результате вечернего обстрела набережной города пострадала гражданская переправа - повреждения получила коммерческая баржа. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР. Кроме того, под удар попала пожарная часть Херсона. К счастью, обошлось без жертв.
Как сообщалось ранее, украинские войска обстреляли Херсон снарядами реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Обстрел велся по гражданским объектам.
А накануне стало известно, что российские силовики предотвратили возможные теракты в Голопристанском районе Херсонской области, где в двух домах были обнаружены самодельные бомбы, приготовленные для подрыва. Так же оперативники вышли на двух корректировщиков, планировавших передачу сведений о перемещении колон ВС РФ.