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Украинские военные продолжают терроризировать мирное население Херсона. В результате вечернего обстрела набережной города пострадала гражданская переправа - повреждения получила коммерческая баржа. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР. Кроме того, под удар попала пожарная часть Херсона. К счастью, обошлось без жертв.

Как сообщалось ранее, украинские войска обстреляли Херсон снарядами реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Обстрел велся по гражданским объектам.

А накануне стало известно, что российские силовики предотвратили возможные теракты в Голопристанском районе Херсонской области, где в двух домах были обнаружены самодельные бомбы, приготовленные для подрыва. Так же оперативники вышли на двух корректировщиков, планировавших передачу сведений о перемещении колон ВС РФ.