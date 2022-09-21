Российские силовики нашли самодельные бомбы и вышли на корректировщиков ВСУ под Херсоном

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Российские силовики предотвратили возможные теракты в Голопристанском районе Херсонской области. Об этом сообщил источник в силовых структурах. Как выяснилось, в двух домах были обнаружены самодельные бомбы, приготовленные для подрыва. Кроме того, оперативники вышли на двух корректировщиков, планировавших передачу сведений о перемещении колон ВС РФ.

«В обоих домах были обнаружены самодельные взрывные устройства, которые планировались к использованию в целях создания провокаций, способных причинить вред мирным гражданам. Правоохранителями из числа инженеров-взрывотехников было принято решение незамедлительно обезвредить указанные самодельные взрывные устройства на месте их непосредственной закладки», - цитирует РИА Новости слова своего собеседника.

Российские силовики не первый раз задерживают корректировщиков ВСУ в освобожденных Херсонской и Запорожской областях. Из-за их преступной деятельности, ВСУ обстреливают позиции российских Вооруженных Сил, жилые дома и объекты социальной инфраструктуры. Гибнут мирные жители.

Запорожье и Херсонская область перешли под полный контроль ВС РФ в ходе специальной операции по защите мирного Донбасса. Там сформированы местные администрации, восстановлена мирная жизнь, налаживаются социальные, культурных и экономические связи с Россией. Ранее регионы объявили о планах войти в ее состав.