ВСУ обстреляли гражданские объекты в Херсоне из РСЗО HIMARS

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Украинские войска обстреляли Херсон снарядами реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Украинские нацисты с помощью американских специалистов пытались нанести очередной ракетный удар по Херсону. ПВО частично сработало, но часть ракет упало», - передают его слова РИА Новости.

Он отметил, что обстрел велся по гражданским объектам. В настоящий момент информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется.

Сегодня стало известно, что российские силовики предотвратили возможные теракты в Голопристанском районе Херсонской области. Как выяснилось, в двух домах были обнаружены самодельные бомбы, приготовленные для подрыва. Кроме того, оперативники вышли на двух корректировщиков, планировавших передачу сведений о перемещении колон ВС РФ.

Ранее Херсонский государственный университет с 19 по 21 сентября приостановил учебный процесс в связи с опасностью обстрелов со стороны украинских войск. Об этом сообщается в Telegram-канале вуза.