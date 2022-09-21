В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ВСУ обстреляли гражданские объекты в Херсоне из РСЗО HIMARS

Максим Крюков
22:11 21.09.2022
По словам главы местной администрации, ПВО частично сработало, но часть ракет упало.
ВСУ обстреляли гражданские объекты в Херсоне из РСЗО HIMARS
© Фото: U.S. Marines, Keystone Press Agency, Global Look Press
Читайте нас на:

Украинские войска обстреляли Херсон снарядами реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Украинские нацисты с помощью американских специалистов пытались нанести очередной ракетный удар по Херсону. ПВО частично сработало, но часть ракет упало», - передают его слова РИА Новости.

Он отметил, что обстрел велся по гражданским объектам. В настоящий момент информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется.

Сегодня стало известно, что российские силовики предотвратили возможные теракты в Голопристанском районе Херсонской области. Как выяснилось, в двух домах были обнаружены самодельные бомбы, приготовленные для подрыва. Кроме того, оперативники вышли на двух корректировщиков, планировавших передачу сведений о перемещении колон ВС РФ.

Ранее Херсонский государственный университет с 19 по 21 сентября приостановил учебный процесс в связи с опасностью обстрелов со стороны украинских войск. Об этом сообщается в Telegram-канале вуза.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:11 В стране и мире
ВСУ обстреляли гражданские объекты в Херсоне из РСЗО HIMARS
21:58 В стране и мире
Видео
Перенастройка международных отношений: что говорили на Генассамблее ООН после обращения Путина
21:01 В стране и мире
Спецоперация, референдумы, санкции: о чем говорил Лавров в интервью журналу Newsweek
17:56 Армия
Видео
Путин заявил, что военные проявляют патриотические качества ради спасения людей в Донбассе
18:26 В стране и мире
Видео
Умер военный корреспондент «Звезды» Максим Гриценко
Популярное
Песков объяснил, зачем нужен пропущенный 7-й пункт в указе о частичной мобилизации
Видео
Шойгу заявил, что мобилизованные будут иметь статус и денежное содержание военнослужащих по контракту
Видео
Шойгу: военнослужащие по призыву в зону спецоперации отправляться не будут
Видео
«Ты че такой суровый?»: Путин с шутки начал встречу с инженерами в Новгороде
Видео
Путин пообещал использовать все имеющиеся в распоряжении средства для защиты России
Видео
Бойцы «Вагнера» рассказали об израильском наемнике, воевавшем за ВСУ под Артемовском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.