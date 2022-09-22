Вновь обретенные жизни: как в Белгороде работают с беженцами из Украины

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Им пришлось испытать холод, голод, страх и разруху. Беженцы из Украины потеряли все на своей бывшей родине, чтобы заново обрести это в России. В одном из пунктов временного пребывания в Белгороде разбит палаточный лагерь, в котором проживают целыми семьями. Дети играют, знакомятся, катаются на велосипедах. На время их двором стали улицы палаточного городка в Белгороде. Своего дома у этих жителей Харьковской области сейчас нет. Они бежали от обстрелов и страха быть замученными в подвалах СБУ или убитыми только за то, что говорят на родном языке.

«Они могут убить даже за то, что я разговариваю по-русски. Я украинского чистого языка не знаю. Я буду с ним по-русски разговаривать, он меня сразу уничтожит за это», - рассказал беженец Сергей.

Вместе с братом они успели вывезти всю семью: жен, детей и пожилых родителей. Поэтому не боятся говорить откровенно, рассказывая как все было на самом деле.

«Когда русские зашли, нам было спокойно и хорошо, мы себя чувствовали в безопасности. Родителям пенсии стали давать, на детей стали оформлять, жизнь началась», - призналась беженец Елена.

Станислав работал в Купянске электриком, сейчас на Украине его считают коллаборационистом. За то, что обеспечивал светом родной город светом, ему грозило до 15 лет тюрьмы.

«Если бы мы выжили, наемников было много в первых рядах, никто бы не разбирался, кто ты, что ты. Сосед семью из под Ольшан забирал, а их обстреляли. Говорит, не славяне и по-русски никто ничего не понимал. Хорошо, что не попали по ним», - сказал беженец Станислав.

Пункт временного размещения здесь уже давно, но в последнее время поток беженцев особенно большой. Люди бегут из дома часто успев схватить только документы, главное спастись. Все необходимое они получают уже в России.

«Мы здесь обеспечиваем их душевыми кабинами, чтобы в порядок себя привести, стиральными машинами и гуманитарной помощью, первым необходимым», - отметил заместитель начальника пункта временного размещения Виталий Белокопытов.

Кров, тепло, питание обеспечивает государство, но много помощи идет и в частным порядке. На чужое горе откликнулись люди от Ямала до Кубани. Волонтеры сортируют гуманитарную помощь. Много ее поступает от организаций, что-то передают простые люди. Еда, одежда и особое внимание детям. Игрушки передают сумками. Люди приезжают напуганные, изможденные и голодные. Всех осматривают врачи, чаще всего достаточно успокоительных, но здесь готовы оказать любую помощь

«На линии боевого соприкосновения какое может быть адекватное медицинское обслуживание? Тем более длительного соприкосновения. Кому требуется, того отправляем в приемное отделение на скорой, кому не требуется - здесь амбулаторно помогаем», - заявил врач Петр Васильев.

Палаточный городок лишь первая транзитная точка для беженцев. После того, как их обогреют, оденут, накормят и поставят на учет, людей ждут в регионах России, где они будут жить до тех пор, пока не смогут вернуться домой.