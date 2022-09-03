Правительство РФ поручило выделить свыше 10 млрд рублей соцвыплат беженцам Донбасса и Украины

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Правительство России предоставило свыше 10,3 миллиарда рублей для социальных выплат гражданам Донецкой, Луганской Народных Республик и Украины, которые вынужденно покинули данные территории и прибыли в Россию.

Отмечается, что российский кабмин выделил Минтруду РФ данную сумму из резервного фонда. Как следует из документа, опубликованного на портале правовой информации, беженцам для получения ассигнаций необходимо будет подать заявление, приложив к нему документы, подтверждающие их статус. За получением выплат имеют право обратиться инвалиды, пенсионеры, беременные, а также родители-одиночки. Соцвыплаты будут предоставляться с 1 июля по 31 декабря 2022 года включительно, заявление может быть подано не позднее 31 декабря.

Напомним, 27 августа президент России Владимир Путин подписал указ о социальных выплатах гражданам, которые были вынуждены покинуть территорию ДНР, ЛНР и Украину, а также лицам без гражданства, прибывшим в Россию.