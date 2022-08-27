Путин разрешил гражданам Украины и ЛДНР пребывать в РФ без ограничения сроков

Пребывать на территории Российской Федерации без ограничения срока граждане Народных республик Донбасса и Украины могут при условии дактилоскопии, фото и медицинского освидетельствования.

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Президент России Владимир Путин подписал Указ о праве граждан Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Украины пребывать на территории РФ без ограничения сроков. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить что: граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины: вправе временно пребывать в РФ без ограничения сроков, установленных Федеральным законом от 25 июля 2002 года "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", при условии прохождения ими в порядке и сроки, которые определены этим Федеральным законом, обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования, а также медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие факта употребления ими наркотических средств», - говорится в указе.

В конце мая Владимир Путин подписал Указ об упрощенном порядке приема в гражданство РФ детей-сирот из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины. С заявлением о приеме в гражданство вправе обратиться опекуны или попечители из числа граждан России, народных республик Донбасса или Украины, уточняется в документе. Кроме того, этим правом обладают руководители учреждений, оказывающих образовательные или медицинские услуги.