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В ожидании выступления Лаврова: в Нью-Йорке проходит заседание СБ ООН

Максим Крюков
18:27 22.09.2022
Сегодня у главы МИД РФ запланировано двенадцать встреч, в том числе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Iranian Presidency, KeystonePressAgency, globallookpress
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В Нью-Йорке в эти минуты проходит заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Среди участников - представители от пятнадцати государств. От России там участвует министр иностранных дел Сергей Лавров.

В Совбезе ООН, где и так довольно часто жарко, сегодня выступают не постоянные представители стран-участниц, а главы зарубежных делегаций. До выступления российского министра остается вот уже менее получаса. Среди основных тем конечно же ситуация на Украине, а также попытки ряда западных стран лишить Россию права вето, то есть, по сути, разбалансировка всей системы международных отношений. При этом только ленивый, наверное, не отрицает, что в ООН уже давно назрели изменения.

В России уже давно предлагают расширить состав участников СБ ООН, предоставив места в нем беднейшим африканским странам. С другой стороны, на место там претендует, например, Германия. Пока же у Сергея Лаврова продолжается начавшаяся накануне серия двусторонних встреч. Сегодня запланировано двенадцать, в том числе с Генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем. Кроме того, Лавров примет участие в двух групповых заседаниях. Одно из них - по линии БРИКС. А рано утром у главы МИД РФ состоялась встреча с так называемыми друзьями в защиту Устава ООН на территории постоянного представительства Венесуэлы в ООН.

На встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым его китайский коллега Ван И заявил, что никто не может лишить Россию той важной роли, которую она играет в ООН. Китайский министр поздравил главу МИД РФ с прибытием в Нью-Йорк, отметив, что ООН принадлежит всем странам, хоть и расположена в США.

Накануне корреспондент «Звезды» сообщил, что обращение Владимира Путина к россиянам стало самой обсуждаемой темой на 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Там собрались представители десятков стран, чтобы проговорить наиболее острые темы мировой повестки. Американсая газета Politico написала, что президенту США Джо Байдену пришлось кардинально переработать свое выступление с трибуны организации в связи с обращением российского лидера к нации.

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