«Он вычеркивает людей из инфопространства»: Захарова о методах борьбы Запада с инакомыслием

По словам американского эксперта, которые в пример привела Захарова, «такие люди полностью вычеркиваются из информационного пространства».

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Власти западных стран делают все, чтобы не допустить до своих граждан утечки информации, которая разнится с версией коллективного Запада. Об этом в разговоре со «Звездой» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Они [западные страны] не допускают до своей аудитории ничего, что каким-то образом не то, что противоречит их версии, а не вписывается полностью в мейнстрим», - сказала она.

Захарова привела слова американского эксперта из кулуаров заседания СБ ООН, который заявил, что власти западных государств создают условия полной изоляции для тех, кто имеет наглость, с их точки зрения, в США и странах НАТО говорить, не соглашаясь с официально утвержденной линией в русле коллективного Запада. Согласно заявлению эксперта, «такие люди полностью вычеркиваются из информационного пространства».

Ранее Мария Захарова назвала «абсолютно неприличным» ложное цитирование президентом США Джо Байденом речи президента РФ Владимира Путина о «ядерной угрозе». Она заявила, что Джо Байден приписал российскому лидеру слова о том, что «наша страна угрожает миру ядерным оружием».