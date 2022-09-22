Правительство России одобрило проект нового трехлетнего бюджета

При формировании главного финансового документа кабмин исходил из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами и поручений президента.

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Правительство Российской Федерации одобрило проект бюджета на следующий год и плановый период 2024 и 2025 годов. Об этом в четверг сообщили в кабинете министров.

«При формировании главного финансового документа кабмин исходил из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами и поручений президента», — отметили в правительстве.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что российские власти найдут решения для формирования бюджета страны, несмотря на масштаб ограничительных мер в отношении России, а также стремление западных стран заблокировать работу в торгово-экономической сфере.

Также он отметил, что российские власти не позволили расшатать отечественную экономику, так как меры, реализованные кабинетом министров и Центробанком, способствовали сохранению финансовой стабильности.