Мишустин заявил, что российские власти не дали расшатать экономику страны

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Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что российские власти не позволили расшатать отечественную экономику, так как меры, реализованные кабмином и Центробанком, поспособствовали сохранению финансовой стабильности. Об этом политик заявил во время совещания на тему бюджета в стране.

«Расшатать российскую экономику мы не дали. Меры, оперативно реализованные правительством, Банком России по поручениям главы государства, позволили сохранить в стране финансовую стабильность», - сказал премьер.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что российские власти найдут решения для формирования бюджета страны, несмотря на масштаб ограничительных мер в отношении России, а также стремление западных стран заблокировать работу в торгово-экономической сфере.