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Мишустин: правительство сформирует бюджет РФ, несмотря на масштаб санкций

Максим Крюков
12:26 08.09.2022
Премьер-министр РФ отметил, что российские власти в обязательном порядке справятся с возникшими задачами.
Мишустин: правительство сформирует бюджет РФ, несмотря на масштаб санкций
© Фото: Russian State Duma Press Service, Globallookpress
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российские власти найдут решения для формирования бюджета страны, несмотря на масштаб ограничительных мер в отношении России, а также стремление западных стран заблокировать работу в торгово-экономической сфере.

«На сегодняшний день тот масштаб санкций, введенных против Российской Федерации, и попыток недружественных стран заблокировать нашу работу, наш экспорт, наш импорт, логистические коридоры, возможности финансового обеспечения своих направлений деятельности - все это ставит непростые задачи под формирование нашего бюджета. Он будет непростым, но, поверьте, мы его обсудим профессионально и точно абсолютно найдем все необходимые решения, чтобы обеспечить выполнение всех главных задач государства», - сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Михаил Мишустин отметил, что российские власти в обязательном порядке справятся с возникшими задачами, подчеркнув, что страна «выйдет из этого кризиса более сильной и профессионально подготовленной».

Ранее премьер заявил, что финансовая система России в условиях санкций и ограничений нуждается в серьезной донастройке. Кроме того, Мишустин указал, что президент России Владимир Путин подчеркивал важность укрепления финансовой самостоятельности и независимости страны.

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