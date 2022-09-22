Лавров в ООН процитировал слова Зеленского о русских, которым не место на Украине

Референдумы в Донбассе стали ответом на призыв из Киева.

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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе выступления в Совбезе ООН процитировал призыв украинского президента Владимира Зеленского убираться всем русским в Россию ради блага своих детей. Эти слова он назвал апофеозом происходящего.

«Мне кажется, что те решения, которые приняли жители целого ряда областей Украины о проведении референдумов - это ответ на его пожелания», - сказал Сергей Лавров.

Напомним, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября пройдет референдум о присоединении к Российской Федерации. Местные жители с нетерпением ждут предстоящего голосования.

А утром 21 сентября в телеобращении президент РФ Владимир Путин поддержал референдумы о воссоединении с Россией и объявил частичную мобилизацию.