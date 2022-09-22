Заемщики подсанкционных банков могут погашать в рублях кредиты, взятые в валюте недружественных стран

Также можно расплачиваться другими «мягкими» валютами.

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Заемщики банков, которые попали под санкции, получили право погашать в рублях кредиты или других «мягких» валютах, взятые в валюте недружественных стран. Эта информация следует из опубликованного информационного письма Банка России.

«В случае введения в отношении кредитной организации или заемщика мер ограничительного характера, препятствующих исполнению обязательств заемщика в валюте иностранного государства, совершающего недружественные действия, Банк России рекомендует кредитным организациям предусматривать возможность погашения заемщиками кредитов, предоставляемых в валюте иностранного государства, совершающего недружественные действия, в рублях или валюте иностранного государства, не совершающего недружественные действия», - говорится в письме.

Напомним, ранее президент Владимир Путин заявил, что нынешние изменения российской экономики происходят на фоне неизбежного процесса отказа от доллара - дедолларизации.

Ранее Банк России сообщил о введении дополнительных мер по сокращению банковских операций в валютах недружественных государств - долларах и евро. Валюты государств, которые заморозили активы российских банков, регулятор рассматривает как «токсичные».