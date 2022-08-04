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ЦБ предупредил о скором принятии мер по девалютизации

Анастасия Бобылева
13:42 04.08.2022
Постепенный отказ от валют недружественных государств неизбежен, заявили в Банке России.
ЦБ предупредил о скором принятии мер по девалютизации
© Фото: Frank Hoermann, SVEN SIMON, Globallookpress
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Банк России введет дополнительные меры по сокращению банковских операций в валютах недружественных государств, то есть в долларах и евро. В дальнейшем планируется постепенный отказ от их использования, заявил регулятор.

«В сложившихся условиях постепенный отказ от использования валют недружественных государств во внутреннем и внешнем платежном обороте представляется неизбежным процессом. Банк России будет способствовать ускорению естественного процесса девалютизации банковских операций путем введения дополнительных регуляторных мер», - говорится на сайте Центробанка.

Валюты государств, которые заморозили активы российских банков, регулятор рассматривает как «токсичные». Использовать их на международном и внутреннем рынке становится проблематичным для России, поэтому ЦБ будет стремиться сократить количество банковских операций в этих валютах. Также он намерен решить вопрос заблокированных активов.

Центробанк также рассматривает возможность вернуться к публикации организациями финансовой отчетности.

Представители Банка России отметили, что при необходимости системной поддержки финансового сектора будет создан специальный автономный фонд. Отчисления туда будут поступать от финансовых посредников.

Ранее в Госдуме рассказали о дедолларизации в мире. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что доллар теряет позиции, так как он не обеспечен реальными товарами и ресурсами. По мнению Володина, «американский печатный станок ничем не сдерживается».

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